У Херсоні струм убив 10-річну дівчинку
12:48, 23 травня 2011Новини регіонів
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Обірваний електродріт
У Херсоні через ураження струмом від обірваного вітром електродроту загинула 10-річна дівчинка.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Херсонській області.
Трагедія сталася вчора, 22 травня, о 17.55. Під час дощу та вітру на розі вул. Щорса та Польовій стався обрив повітряної лінії електропередач, до якої торкнулася дівчинка. Внаслідок ураження електрострумом вона загинула.
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