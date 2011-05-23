У Полтаві на автобус впала електроопора
13:49, 23 травня 2011Новини регіонів
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Ніхто не постраждав
У Полтаві на автобус «Богдан» впала електроопора.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Полтавській області, це сталося 22 травня на зупинці «Фурманова» на вулиці Фрунзе.
У момент НП в салоні перебували 11 пасажирів, зокрема 4-річна дитина.
Стовп упав на дах над кріслом водія. Дах витримав удар. Ніхто не постраждав.
Як з`ясувалося, стовп упав після зриву контактних штанг тролейбуса, що проїжджав, – вони зачепилися за дроти і стара електроопора не витримала.
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