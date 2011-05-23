У Вінниці двоє студентів зірвались з обриву, фотографуючись на схилах берега річки Південний Буг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

За їх даними, нещасний випадок стався у Староміському районі Вінниці - двоє 18-річних студентів педагогічного училища, фотографуючись на схилах берега річки Південний Буг, впали з обриву.

Внаслідок падіння молоді люди отримали різні забійні травми та були доставлені в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні №2.

На даний час стан потерпілих стабільно важкий, йдеться у повідомленні.