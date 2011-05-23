Львівщина: потяг протаранив «жигулі»

На Львівщині пасажирський потяг зіткнувся з автомобілем «ВАЗ». Внаслідок ДТП травмовано водія та трьох пасажирів легковика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 22 травня о 20.30 у чергову частину Червоноградського міського відділу міліції по телефону 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді автодороги Львів-Ковель, у районі вулиці Промислової міста Червонограда, відбулося зіткнення автомобіля «ВАЗ-2101» з пасажирським потягом «Львів-Ковель».

Як встановили співробітники ДАІ, водій автомобіля «ВАЗ-2101», 25-річний житель міста Нововолинськ Волинської області, рухаючись зі Львова у напрямку до Нововолинська, на перехресті вулиць Промислова-Львівська у місті Червонограді грубо порушив вимоги знаку «Рух праворуч» та, ігноруючи світловий та звуковий сигнали світлофора «Проїзд заборонено», об’їхав зачинений шлагбаум залізничного переїзду. Через це відбулося зіткнення автомобіля із пасажирським потягом.

Як інформує прес-служба, внаслідок автопригоди водій автомобіля отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Травми у цій аварії отримали також троє пасажирів автомобіля «ВАЗ-2101». Так, у 21-річної жительки міста Нововолинськ – множинні забої м’яких тканин тіла, забійна рана лівої гомілки, тупа травма живота, у 32-річного жителя міста Нововолинськ – забійна рана голови, а у 4-місячної дівчинки – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м’яких тканин тім’яної ділянки голови.