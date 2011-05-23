У Києві мотоцикліст збив на «зебрі» 14-річну дівчинку

В Оболонському районі Києва мотоцикліст збив на пішохідному переході 14-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Києва, нещасний випадок стався учора на вулиці Богатирській. За кермом мотоцикла «Yamaha R6» знаходився 28-річний водій, який керував мотоциклом без належних документів. Як пояснив водій, мотоцикл він взяв у свого товариша, щоб проїхатись, бо мав намір його купити. Але не встиг загальмувати і здійснив наїзд на одну з дівчат, які переходили дорогу на «зебрі».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дівчинка отримала тяжкі травми: відкритий перелом гомілки, закриту черепно-мозкову травму, закриту травму грудної клітини, забиття тіла та в шоковому стані була доставлена до лікарні «Охматдит».

Наразі триває слідство.