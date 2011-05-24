Житомирщина: діти госпіталізовані внаслідок отруєння грибами

Середня ступінь важкості

Вчора із с. Вільня Житомирської області до реанімаційного відділення Коростишівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом “отруєння токсинами грибів” було госпіталізовано підлітка 1996 р.н. і чотирьох дітей 1998 р.н., 2000 р.н. і 2003 р.н., які вживали в їжу дикорослі гриби. Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості, повідомляє прес-служба МНС. Станом на 7.00 сьогоднішнього дня хворі перебувають у стані середньої важкості. Подія знаходиться на контролі Управління МНС у Житомирській області.

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