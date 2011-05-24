Рівненщини жорстоко вбиті жінка та її 8-річна донька

У селі Мутвиця Зарічненського району Рівненської області жорстоко вбиті 28-річна мешканка цього села та її 8-річна донька.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області, тіла виявили працівники райвідділу внутрішніх справ, які прибули до села за викликом місцевих мешканців. Зокрема, тіло дівчинки міліціонери знайшли на дні чотириметрового колодязя, а тіло її матері було закидано дошками за сараєм на території їхнього двору.

За словами начальника слідчого відділення райвідділу міліції Ростислава СУПРУНЮКА, згідно з висновками експерта, дитина загинула внаслідок утоплення, а матір – від відкритої черепно-мозкової травми.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили підозрювану особу і наразі проводять заходи з її затримання.

Слідчі райвідділу міліції порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»), якою передбачено позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Розслідування кримінальної справи взяла під контроль прокуратура області.

Встановлено, що 28-річна жінка тривалий час проживала без чоловіка разом зі своїми малолітніми дітьми - 8-річною та 5-річною дівчатками. Молодша донька у день скоєння вбивства перебувала у батька у сусідньому селі. Востаннє 8-річну дитину та її матір бачили 20 травня ввечері.