Чернівці: два наркоділки збували марихуану біля шкіл

Співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС Чернівецької області затримали двох безробітних жителів Новоселицького району, які займалися незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотиків у вигляді марихуани.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, правоохоронцям стало відомо, що 30-річний та 40-річний чоловіки намагалися збути марихуану біля навчальних закладів, зокрема, на території шкіл.

Під час затримання злочинців та проведення санкціонованих обшуків за місцем їх проживання правоохоронці виявили та вилучили близько 2,5 кілограмів розфасованої марихуани та посуд для виготовлення наркотичного зілля. Розповсюджувачів наркотиків було затримано біля одного з навчальних закладів Чернівців.

Порушено кримінальну справу за статті 307 ч.2 Кримінального кодексу – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Наразі наркоділків поміщено в ізолятор тимчасового тримання.