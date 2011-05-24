Житомирщина: 5 дітей госпіталізовано з харчовим отруєнням

На Житомирщині п’ятьох дітей сьогодні госпіталізовано до лікарні з діагнозом "харчове отруєння".

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Житомирській області.

П`ятеро дітей віком від 3 до 13 років з однієї родини із села Вільне наразі перебувають у Коростишівській районній лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Причина отруєння дітей встановлюється. Односельці стверджують, що діти збирали гриби, тому ймовірність отруєння грибами не виключається. Остаточна причина отруєння дітей буде встановлена незабаром, зазначили в ГУ МНС.