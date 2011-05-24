У лісах оголошено високу пожежну небезпеку

У лісах Житомирської області оголошено високу пожежну небезпеку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління лісового та мисливського господарства у Житомирській області, з настанням сухої та спекотної погоди різко зросла небезпека виникнення лісових пожеж у лісах регіону. Через це протипожежні підрозділи державних підприємств Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства переведені на посилений режим несення охорони лісів.

У регіоні за погодними умовами у травні рівень пожежної небезпеки у лісах зріс до третього-четвертого, а місцями – п’ятого класу (надзвичайна пожежна небезпека).

“Незважаючи на усі профілактичні заходи, у лісах управління з початку року виникло 14 випадків загорянь, більшість із них – результат необережного поводження з вогнем населення. Вогнем пройдено майже 28 гектарів насаджень, збитки складають більше 18 тисяч гривень”, сказано у повідомленні.