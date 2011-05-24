Вперше в Україні в Донецьку проведено унікальну операцію

Вперше в Україні в Донецьку хірургами-травматологами було проведено унікальну операцію із заміни стегна онкологічному хворому.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на головне управління охорони здоров`я Донецької ОДА.

У повідомленні наголошується, що вперше в Україні в Донецьку розроблено нові операційні методики з лікування кісткової онкології, і методика успішно впроваджується в практику для лікування травматологічних хворих.

Власна розробка головного лікаря Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні, доктора медичних наук професора Володимира КЛІМОВИЦЬКОГО й колективу донецьких хірургів дасть змогу суттєво збільшити рівень доступності таких операцій хворим на онкологічні захворювання, запевнили в облдержадміністрації.