У Херсонській області підтоплено частину Скадовська
Піднявся рівень грунтових вод
У результаті випадання значної кількості опадів 22 і 23 травня, а також підйому рівня ґрунтових вод у Херсонській області подтоплена частина міста Скадовськ.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України в Херсонській області.
Згідно з повідомленням, подтоплена так звана нижня частина міста — 50 присадибних ділянок і шість будівель.
Рятувальники Скадовського райвідділу УМНС однією мотопомпою і чотирма одиницями техніки ДКП "Очисні споруди" проводять відкачування води з ділянок житлових будинків Скадовська.
Нагадаємо, що востаннє Скадовськ був підтоплений у грудні 2010 р. Тоді в результаті випадання значної кількості опадів і різкого потепління в цьому місті були підтоплені 29 присадибних ділянок.