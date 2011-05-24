У Херсонській області підтоплено частину Скадовська

У результаті випадання значної кількості опадів 22 і 23 травня, а також підйому рівня ґрунтових вод у Херсонській області подтоплена частина міста Скадовськ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, подтоплена так звана нижня частина міста — 50 присадибних ділянок і шість будівель.

Рятувальники Скадовського райвідділу УМНС однією мотопомпою і чотирма одиницями техніки ДКП "Очисні споруди" проводять відкачування води з ділянок житлових будинків Скадовська.

Нагадаємо, що востаннє Скадовськ був підтоплений у грудні 2010 р. Тоді в результаті випадання значної кількості опадів і різкого потепління в цьому місті були підтоплені 29 присадибних ділянок.