Киянці відрізало пальці в будівельному супермаркеті

Столична мешканка Антоніна Білявська потрапила з магазину просто на лікарняне ліжко. Відрізані пальці та розтрощені кіски - такими є наслідки візиту киянки до будівельного супермаркету, повідомляє телеканал "Сіті".

У квітні пенсіонерка з донькою пішли до магазину за фарбою. Тільки зайшли до потрібного відділу, як на нозі у Білявської припаркувався навантажувач.

За словами постраждалої, тоді ледь знайшли напівпорожню аптечку, і навіть швидку не викликали, а повезли до лікарні машиною. Дорогою вмовили визнати, що сама винна, а на ногу тумбочка впала. Усі щедроти магазину обмежилися 50 гривнями у перший день лікування.

Нині жінка каже, що звертатиметься в суди, однак у встановлення справедливості не вірить.

За словами адвоката постраждалої Ельвіри Садоклаєвої, їм у жорсткій формі вказали на двері і пояснили, що спілкуватися не хочуть.

"На сьогодні ситуація не прояснилась. Я два тижні намагаюся знайти, де перебуває кримінальна справа. У прокуратурі кажуть, що справа у райвідділі, у райвідділі - що в прокуратурі. Врешті, де вона насправді, не зрозуміло", - каже адвокат.

Справу порадили шукати в ДАІ, бо там розгледіли ознаки ДТП.

А поки адвокат з`ясовує, чому не викликали швидкої та де відео з камер спостереження, родичі шукають гроші на лікування. На 3 операції вже витратили понад 5 тисяч гривень, на протез потрібно ще 15.

У дирекції будівельного супермаркету відповісти на запит телеканалу відмовилися. Мовляв, жодних запитів чи заяв щодо інциденту не отримували.

kiev.pravda.com.ua