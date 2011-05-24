Львівщина: внаслідок ДТП загинули двоє водіїв
14:18, 24 травня 2011Новини регіонів
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Травмовано пасажира
У Львівській області внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів загинули двоє водіїв.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, ДТП сталось 23 травня на об’їзній дорозі Львова, між селами Підрясне та Бірки Яворівського району.
Внаслідок аварії травмовано пасажира одного з автомобілів. Його госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги Львова.
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