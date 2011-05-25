Черкащина: чоловіка порятували з вигрібної ями

У місті Христинівка Черкаської області рятувальники дві години витягували чоловіка з вигрібної ями громадського туалету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, 34-річний чоловік провалився у вигрібну яму, коли впустив у дірку туалету мобільний телефон. Щоб його дістати, він проліз в отвір та потягнувся за ним, втратив рівновагу і впав. Його Крики почув черговий відвідувач туалету та викликав рятувальників.

Рятувальникам, аби дістати людину, довелось розбивати перфораторами бетонну плиту перекриття і за допомогою мотузок витягати на поверхню постраждалого.