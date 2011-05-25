Черкащина: чоловіка порятували з вигрібної ями
08:39, 25 травня 2011Новини регіонів
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Діставав мобільний телефон
У місті Христинівка Черкаської області рятувальники дві години витягували чоловіка з вигрібної ями громадського туалету.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, 34-річний чоловік провалився у вигрібну яму, коли впустив у дірку туалету мобільний телефон. Щоб його дістати, він проліз в отвір та потягнувся за ним, втратив рівновагу і впав. Його Крики почув черговий відвідувач туалету та викликав рятувальників.
Рятувальникам, аби дістати людину, довелось розбивати перфораторами бетонну плиту перекриття і за допомогою мотузок витягати на поверхню постраждалого.
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