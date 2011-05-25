В Херсонській області від удару блискавки загинув чоловік
10:00, 25 травня 2011Новини регіонів
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При заготівлі сіна
В Херсонській області від удару блискавки загинув чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 24 травня в Іванівському районі неподалік від села Воскресенка, при заготівлі сіна під час грози від ураження блискавкою загинув 65-річний чоловік. Його 52-річний колега отримав травму і був госпіталізований до Іванівської центральної районної лікарні.
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