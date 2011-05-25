Уряд відмінить у школах другу зміну

Уряд України має намір впродовж двох років відмінити у школах другу зміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Зокрема, ми поставили завдання протягом максимум двох років організувати навчання в одну зміну», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що, зокрема, у Києві така реформа була здійснена ще у 2003 році, і це дало можливість краще організувати навчально-виховний процес у школах. «А батькам стало спокійніше за їхніх дітей», - наголосив М.АЗАРОВ.

У той же час він зазначив, що у понад 1 тис. шкіл є дві зміни навчання, що складає 6%.