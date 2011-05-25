Запоріжжя: автомобіль врізався в опору, 2 людини загинули

У Запорізькій області автомобіль врізався в опору лінії електропередач, внаслідок чого 2 людини загинули і ще 2 госпіталізовані з численними травмами.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, аварія сталася минулої ночі в Пологівському районі Запорізької області.

«О 3.30 ночі на виїзді з с. Чубарівка водій автомобіля KIA Serata з невстановлених на даний момент причин не справився з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів із проїжджої частини й зіткнувся з опорою ЛЕП. Унаслідок ДТП двоє людей (23-річний житель Запоріжжя, який знаходився за кермом, і 21-річний пасажир - житель м. Маріуполь) загинули на місці. Ще двоє пасажирів - 24-річна дівчина та її 22-річний брат – жителі Пологівського району Запорізької області з численними переломами й травами госпіталізовані», - повідомили в МНС.

Обставини та причини ДТП встановлюють співробітники ДАІ.