У Тернополі 43-річний чоловік упав з дерева і помер

У Тернополі внаслідок падіння з дерева загинув 43-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, трагічний випадок стався на вул. Юності. Чоловік під час обрізки дерев впав та отримав смертельні травми, лікарі, які приїхали на місце події, уже не могли врятувати йому життя.