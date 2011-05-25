Вінниччина: підлітки врятували потопаючого третьокласника

В м.Козятин Вінницької області двоє 11-річних школярів врятували 9-річного хлопчика, який тонув на місцевому ставку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-служби УМНС України у Вінницькій області Олександр КУТОВИЙ.

За повідомленням, 24 травня близько 14-ї години в м.Козятин учень третього класу місцевої інтернат-гімназії був на місцевому ставку «Водокачка» без нагляду дорослих. 9-річний хлопчик вирішив самостійно навчитися плавати, однак зайшовши на глибину, почав тонути.

Крики школяра про допомогу почули 11-річні хлопці, які поверталися зі школи. Вони миттю кинулися у воду та витягнули потопаючого на берег. Третьокласник вже встиг наковтатися води, тому маленькі рятувальники надали постраждалому першу медичну допомогу. Зараз врятований хлопчик знаходиться вдома, його здоров’ю нічого не загрожує. А двох учнів ЗОШ №2 м. Козятин, які врятували потопаючого, управління УМНС України у Вінницькій області номінуватиме у лауреати Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року».