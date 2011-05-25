Донеччина: фельдшер продавав наркотики ув'язненим

У Донецькій області засуджено фельдшера медичної частини Макіївської виправної колонії, який продавав наркотики ув`язненим.

Про це повідомили УНІАН у прокуратурі Донецької області з посиланням на начальника відділу прокуратури Донецької області Фелікса КАШАРСЬКОГО.

За його словами, досудовим слідством встановлено, що 40-річний працівник колонії був посередником між наркоторгівцями й засудженими. Скуповуючи дрібні партії канабісу й опію ацетильованого, він перепродував їх ув’язненим по 100-300 грн. за дозу. «Наркоділера було затримано на місці злочину того ж дня, коли він проніс на роботу чергову партію наркотиків своїм «клієнтам», - сказав Ф.КАШАРСЬКИЙ.

Він зазначив, що стосовно підозрюваного прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених статтями 307 - «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або збут наркотичних засобів», і 364 - «Зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Суд першої інстанції засудив колишнього працівника колонії до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна й позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням службових обов`язків у правоохоронних органах терміном два роки.

«Захисник підсудного подав апеляцію, проте Апеляційний суд Донецької області залишив вирок чинним», - зазначив Ф.КАШАРСЬКИЙ.