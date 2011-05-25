Нікополь: зловмисник під час бійки убив чоловіка

У Нікополі співробітники міліції затримали 33-річного місцевого мешканця, який сьогодні вночі під час бійки на вул. Довголевській ножем убив 20-річного юнака, ще двох його ровесників поранив.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За даними ЦГЗ, 20-річному електрику Нікопольського феросплавного заводу було завдано проникаюче колото-різане поранення черевної порожнини. У тяжкому стані його було госпіталізовано до міської лікарні. Третій постраждалий з місця бійки втік. Наразі його особу встановлено. В ході бійки він отримав легкі тілесні ушкодження та госпіталізації не потребує

Затриманий зловмисник був судимий за розбій насильство щодо працівника правоохоронних органів.

Слідчим відділом Нікопольського міськвідділу міліції за даним фактом порушено кримінальну справу за п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з хуліганських мотивів». Ведеться слідство.