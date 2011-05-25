Харківщина: з початку року у водоймах потонули 17 осіб

В Харківській області з початку року у водоймах потонуло 17 осіб, у тому числі 2 дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА в ефірі обласного радіо.

За його словами, це досить тривожна статистика, і влада аналізує ситуацію, аби мінімізувати ризики.

«Ми маємо дуже сумну статистику щодо випадків загибелі людей на водних об’єктах. За 2010 рік у Харківській області потонули 124 людини, з початку 2011 року потонули вже 17 людей, в тому числі 2 дитини. Потрібно мінімізувати ризики, щоб у майбутньому нічого подібного не відбувалося», - сказав І.ШУРМА.

Він зазначив, що причинами загибелі людей на воді, як правило, є поєднання цілого ряду несприятливих чинників - спека, особиста самовпевненість, вживання спиртного, купання в необладнаних місцях, байдужість батьків, і вирішальним є людський фактор.

«Жодний фінансовий ресурс та управлінські методи не дадуть нам нічого позитивного, якщо ми не зрозуміємо, що найбільша проблема – це людський фактор. Все залежить від кожної людини. Якщо людина нехтує правилами поведінки на воді та власною безпекою, то це часто завершується дуже сумно», - наголосив І.ШУРМА.

Заступник губернатора повідомив, що на засіданні обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення були розроблені заходи, спрямовані на підвищення безпеки людей на водоймищах регіону.

Довідка УНІАН. На території Харківської області 867 річок, з них - 1 велика, 373 середніх і малих, 57 водосховищ, 2 тис. 538 ставків та 583 озера різної величини.