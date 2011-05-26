У Криму знову оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні через можливе погіршення погодних умов і закликало жителів півострова і туристів утриматися від походів у гори і виходів у море.

Про це повідомила прес-служба відомства.

«25-26 травня очікуються сильні зливи і грози, шквальний вітер 15 - 20 метрів на секунду», - сказано у прес-релізі.

Рятувальники радять під час грози за можливості не користуватися телефонним зв`язком і електроприладами. МНС просить також не знаходитися у негоду біля поодиноких дерев і металевих конструкцій. Крім того, слід уникати відкритої місцевості і узвишшя.

Останній раз штормове попередження оголошувалося в Криму на 20-22 травня.