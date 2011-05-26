Вінниця: підприємець найняв дітей сортувати сміття

У Вінниці порушено кримінальну справу проти підприємця, який найняв неповнолітніх для сортування сміття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, справу порушено прокуратурою Староміського району м. Вінниці за ч. 2 ст.172 Кримінального кодексу України (грубе порушення законодавства про працю вчинене щодо неповнолітнього), караються штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Встановлено, що підприємець розповсюдив інформацію про роботу неіснуючої фірми і використовував найману працю неповнолітніх (трьох дітей від 15 до 17 років). Діти на складі в край важких умовах, не забезпечені засобами захисту, сортували сміття, вибираючи порожні пляшки, побите скло, метал, поліетилен.

За місяць праці підприємець заплатив неповнолітнім від 10 до 70 грн.

Трудові відносини не були законодавчо оформлені, і дозвільних документів на вказаний вид діяльності підприємець не мав.