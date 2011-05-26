У лікарнях Дніпропетровська вже перебувають 9 осіб

У лікарнях Дніпропетровська перебувають 9 постраждалих з автобуса, який вчора перекинувся у Солонянському районі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Леонід ГІНКОТА, 5 дорослих пасажирів автобуса лікуються в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, 4 школярів - в обласній дитячій лікарні.

За його словами, усі госпіталізовані отримали травми і забої, в основному середньої тяжкості, їхньому життю ніщо не загрожує.

Л.ГІНКОТА уточнив, що стан трьох госпіталізованих дітей задовільний.

Всього після ДТП медики обстежили 17 дітей, які їхали в автобусі.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня близько 18.00 біля села Братське Солонянського району Дніпропетровської області перекинувся автобус з дітьми і їхніми батьками. У салоні перебували більше 30 осіб.

За інформацією Управління ДАІ у Дніпропетровській області, в результаті аварії постраждали 11 пасажирів.