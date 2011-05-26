У Києві рятувальники ліквідували розлив хлору

Сьогодні об 11.06 до оперативно-диспетчерської служби столичного управління МНС надійшло повідомлення про виявлення хлору на узбіччі дороги по вулиці Крейсера "Аврора", 5 у Голосіївському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, до місця події разом з пожежними розрахунками було направлено відділення радіохімічної розвідки спеціалізованого аварійно-рятувального загону.

Після проведення відповідних аналізів повітря та ґрунту було встановлено, що на узбіччі дороги розлито хлор на площі 8 кв. метрів, від чого утворилась газоповітряна хмара.

Підрозділами МНС повітряну хмару локалізовано та осаджено струменями води. Хлор нейтралізовано содою.

О 13.03 роботи по очищенню території було завершено.