У Донецьку пенсіонер розстріляв дружину, зятя, онуку і наклав на себе руки.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, сьогодні о 12.40 до чергової частини ГУ МВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що в Київському районі міста Донецька на одній з вулиць лунають постріли. На місце події виїхало керівництво обласного й міського управлінь міліції, туди ж було направлено бійців спецпідрозділів «Беркут» і «Сокіл».

Увійшовши на подвір’я двоповерхового приватного будинку, співробітники міліції виявили тіло дівчини, 1986 року народження, з вогнепальними пораненнями спини. Було встановлено, що загибла була онукою 70-річного власника будинку, пенсіонера, колишнього співробітника Донецького юридичного інституту. Сам пенсіонер забарикадувався в будинку, відповівши відмовою співробітникам міліції добровільно здатися. Міліцією було прийнято рішення про штурм будинку. Увірвавшись в житло, спецназівці були шоковані побаченим – окрім мертвого господаря, який встиг під час штурму покінчити життя самогубством, в будинку було виявлено ще два трупи його близьких родичів – дружини і чоловік дочки. Саму дочку з пораненням руки госпіталізували.

Причини трагедії встановлюються, ведеться слідство.