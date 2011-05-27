У Маріуполі сталося забруднення атмосфери і грунту отрутохімікатами

У Маріуполі Донецької області внаслідок аварії на колишньому складі отруйних речовин і пестицидів сталося забруднення атмосферного повітря і грунту.

Про це УНІАН повідомили у Державній екологічній інспекції Азовського моря.

На колишньому складі, розташованому у межах Маріуполя, у понеділок стався викид отруйних речовин в атмосферу, а через витік отрутохімікатів було забрудно земельну ділянку площею більше 100 кв. м.

Інспекцією було встановлено, що причиною витоку отруйних речовин стали хімічні процеси, які призвели до тління речовин і пошкодження тари, у якій вони зберігалися.

Фахівці інспекції відібрали проби грунту, і зараз готуються матеріали для підрахунку суми збитків, завданих навколишньому середовищу.