Херсонщина: обсяги небезпечних відходів збільшилися в 2,6 разу

У Херсонській області в 2010 році обсяги накопичення небезпечних відходів порівняно з даними за 2009 рік збільшилися в 2,6 разу – до 86,1 тис. тонн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Херсонській області, в загальному обсягу утворених відходів відходи I-III класів небезпеки становлять 19,6% від загальної кількості.

Всього на підприємствах області, які мають дозвіл на розміщення відходів, упродовж 2010 року утворилося 439,1 тис. тонн відходів.

При цьому, основну частину відходів - 85% - становлять відходи тваринництва і рослинництва, 5,4% - побутові відходи і 3,7% – металобрухт.

Частина відходів, які було утилізовано і перероблено, становила 17,6%, спалено було 6% і розміщено на зберігання у спеціально відведених місцях і на території підприємств 54% відходів.

На кінець 2010 року в області налічувалося 105 місць і об`єктів видалення відходів.

Кількість установок для спалювання відходів становить 16 одиниць (загальною потужністю 42,16 тис. т/рік), зокрема з метою одержання енергії – 11 (41,7 тис. т/рік).