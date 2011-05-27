Сумщина: цього року - втричі менше випускників, ніж торік

У місті Суми цього року налічується втричі менше випускників порівняно з попереднім роком.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Сумського управління освіти Сумської міської ради, цього року сумські школи закінчать втричі менше випускників, ніж торік, оскільки у восьми міських школах (№№ 1, 5, 8, 11, 13, 19, 21, 26) 11-і класи відсутні. Із 876 сумських 11-класників 25 претендують на отримання золотої і срібної медалей. Торік з 2,5 тисяч медалі одержали 38 випускників.

Сьогодні, 27 травня, в школах Сум продзвенять останні дзвоники, а 28-29 травня пройдуть випускні вечори.

За словами начальника міського управління освіти Антоніни ДАНИЛЬЧЕНКО, в дні випускних вечорів міліція й інші екстрені служби Сум працюватимуть у посиленому режимі.