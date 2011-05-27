Пенсіонер вбив родину і себе, бо «збожеволів від цього життя»

Пенсіонер, колишній працівник МВС, який вчора розстріляв у Донецьку родичів і наклав на себе руки, у своїй передсмертній записці написав, що «збожеволів від цього життя».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні нагадали, що вчора о 12.40 в чергову частину ГУ МВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що в Київському районі м. Донецька на одній з вулиць чутні постріли. На місце події виїхало керівництво обласного і міського управлінь міліції, туди ж були направлені бійці спецпідрозділів «Беркут» і «Сокіл».

Увійшовши до двору двоповерхового приватного будинку, співробітники міліції знайшли тіло дівчини 1986 року народження з вогнепальними пораненнями спини, яка виявилася внучкою 70-річного власника будинку, пенсіонера МВС, колишнього викладача Донецького юридичного інституту (вийшов на пенсію в 1996 р. у званні підполковника міліції).