У Сімферополі заборонили продаж алкоголю і сигарет

Сімферопольська міська рада ухвалила рішення про заборону продажу пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів на період проведення в школах останнього дзвоника і випускних вечорів – 27-28 травня 2011 р.

Як передає кореспондент УНІАН, 26 травня в супермаркетах кримської столиці з`явилися оголошення про обмеження продажу спиртних напоїв і тютюнових виробів 27 і 28 травня.

Як зазначається в оголошеннях, продаж цих товарів заборонено рішенням виконавчого комітету Сімферопольської міської ради від 18 травня 2011 р. у зв`язку з проведенням у школах міста свят: 27 травня - "Останній дзвоник" і 28 травня - "Випускний вечір", а також "з метою підтримки належного громадського порядку, забезпечення безпеки городян".