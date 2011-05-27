На Хрещатику відбудеться акція «Пробіг під каштанами»

У неділю, 29 травня, святкування Дня столиці традиційно розпочнеться о 10.00 зі спортивно-благодійної акції «Пробіг під каштанами» на Хрещатику, яка відбудеться за сприяння Київської міської державної адміністрації, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту та благодійної організації «Благодійний фонд «Пробіг під каштанами».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, міжнародний традиційний легкоатлетичний благодійний «Пробіг під каштанами» відбувається 19 років поспіль і збирає більш як п’ятнадцять тисяч учасників, серед яких спортсмени-професіонали, видатні спортсмени, вихованці спортивних шкіл міста, фізкультурно-спортивна громадськість, студенти, журналісти, школярі, інваліди, бізнесмени, діячі культури, представники посольств.

Усі кошти, зібрані від пробігу, традиційно спрямовують на придбання медикаментів та обладнання для Центру кардіології та кардіохірургії для оперування маленьких дітей, хворих на порок серця.

Реєстрація учасників пробігу розпочнеться о 8.30 на Майдані Незалежності. Учасники акції бігтимуть за маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Червоноармійська – вул. Льва Толстого – вул. Червоноармійська (розворот за вул. Димитрова та у зворотному напрямку).

Крім того, 29 травня о 12.00 розпочнеться Київський ролер-марафон. У змаганнях візьмуть участь усі бажаючі, не зважаючи на вік. Орієнтовна кількість учасників – 150 осіб. Стартуватимуть учасники на Майдані Незалежності до Бессарабської площі (розворот) та фінішують на Майдані Незалежності.