Житомирщина: у кар’єрі потонули двоє рідних братів

У селі Турчинка Володарсько-Волинського району Житомирської області у кар’єрі з водлою потонули двоє рідних братів 1989 і 1991 років народження.

Про це повідомила УНІАН працівник Центру зв’язків з громадськістю Управління МНС у Житомирській області Іванна РИКУН.

Загалом з початку року на Житомирщині потонули 26 осіб, у тому числі двоє дітей.