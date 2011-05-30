У підвалах АЕС "Фукусіма-1" піднялася вода

Рівень радіоактивної води в підземних приміщеннях першого енергоблока АЕС "Фукусіма-1" піднявся за добу на 20 сантиметрів, повідомляє агентство Кіодо з посиланням на оператора станції - компанію ТЕРСО.

Рівень води, що зібралася в підземних приміщеннях енергоблока після витоків води під час охолодження реактора, піднявся через проливні дощі, які прийшли на зміну тайфуну Songdа.

ТЕРСО закрила входи на енергоблок мішками з піском, щоб не допустити подальшого потрапляння дощової води в будівлю, а також витоків води в море і грунт, закріпила устаткування для подачі електроенергії на станцію, щоб дощ і вітер не спричинили перебої у процесі охолодження реактора, передає повідомлення РІА "Новости".

Метеорологічне агентство Японії попереджає, що небезпека сильних дощів і шквалистого вітру зберігається до ночі понеділка.