Донеччина: постраждалих від укусів кліщів усе більшає

У місті Маріуполі Донецької області і прилеглих околицях нинішньої весни з приходом тепла на Азовське узбережжя вже зареєстровано 47 постраждалих від укусів кліщів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконувач обов`язки головного санітарного лікаря Маріуполя Людмила ТОВМАЧ.

За її словами, на сьогоднішній день від укусів комах постраждали 30 жителів Маріуполя і ще 17 осіб, які мешкають у прилеглих до міста Новоазовському, Першотравневому і Володарському районах.

Л.ТОЛМАЧ зазначила, що на території Донецької області, у тому числі й в Маріуполі водяться 4 види іксодових кліщів, які є переносниками багатьох інфекційних захворювань.

Лікар нагадала, що до цих захворювань відносяться: хвороба Лайма, туляремія, Конго-Кримська геморагічна лихоманка, кліщовий енцефаліт, Ку-лихоманка, вірусний менінгоенцефаліт і т.п.

«Захворювання кліщовим енцефалітом не реєструються, але наявність переносника (кліща) не виключає цієї небезпеки,» - уточнила лікар.

Вона вкотре попередила, що в природних умовах кліщі найчастіше живуть на пасовиськах, лісових і навкололісових ділянках, в полезахисних лісосмугах, чагарниках, біля річок, в місцях відпочинку тварин. Розповсюдженню кліщів сприяють бродячі тварини і гризуни.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році в Маріуполі було зареєстровано 125 випадків укусу кліщами, але тільки один із них підтвердив наявність бактерій роду Barrelia – хворобу Лайма.