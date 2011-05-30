Матір вбила свою 2-річну доньку за те, що та заважала їй спати
10:39, 30 травня 2011Новини регіонів
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Спочатку заспокоювала словами...
У Краматорську Донецької області 33-річна жінка вбила свою 2-річну доньку за те, що та заважала їй спати.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
За даними правоохоронців, жінка спочатку намагалася заспокоїти доньку словами, а коли не вийшло – почала душити її подушкою, а потім схопила кухонний ніж і вдарила ним дитину в горло.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Питання про притягнення жінки до кримінальної відповідальності буде вирішено за результатами судово-психіатричної експертизи.
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