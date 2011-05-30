Матір вбила свою 2-річну доньку за те, що та заважала їй спати

У Краматорську Донецької області 33-річна жінка вбила свою 2-річну доньку за те, що та заважала їй спати.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, жінка спочатку намагалася заспокоїти доньку словами, а коли не вийшло – почала душити її подушкою, а потім схопила кухонний ніж і вдарила ним дитину в горло.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Питання про притягнення жінки до кримінальної відповідальності буде вирішено за результатами судово-психіатричної експертизи.