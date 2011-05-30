Дізнавшись про помилковий діагноз доньки, батьки віддали зібрані кошти

Чернігівська родина Катерини і Романа РЕБЕНОК, які збирали кошти на лікуванні доньки Софійки, дізнавшись про помилковий діагноз дитини, передали всі зібрані кошти одинокій матері зі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила К.РЕБЕНОК.

Вона зазначила, що у два місяці її донці лікарі поставили діагноз “повна глухота”, і єдиним можливим шляхом до повноцінного життя назвали операцію із вживлення імплантата. Вартість імплантату становила 30 тисяч євро. Сім`я відкрила благодійний рахунок та звернулася по допомогу до людей через засоби масової інформації.

"Зараз Софійці рік і чотири місяці, тиждень тому лікарі поставили їй норму слуху", - сказала К.РЕБЕНОК.

За рік родина зібрала на операцію 48 тис. грн., але всі кошти вирішила віддати іншій дитині, яка потребує допомоги.

Родину у критичному стані знайшли столичні журналісти, котрі рік тому знімали сюжет про Софійку РЕБЕНОК. Яна ПОЛОВКО живе в одному з київських гуртожитків (має тільки койко-місце) і самостійно виховує дівчинку Людмилу 2,5 років, яка хвора на дитячий церебральний параліч. Отримані гроші Я.ПОЛОВКО планує витратити на оздоровлення дитини, проведення додаткових курсів реабілітації.

К.РЕБЕНОК висловила вдячність усім журналістам і засобам масової інформації, у тому числі УНІАН, які розповідали її історію, а також усім небайдужим людям з різних куточків країни, які переказали їй кошти на лікування дитини. З багатьма з них К.РЕБЕНОК нині спілкується телефоном.

"Я дуже щаслива людина, і нічого більше не потрібно, коли здорова твоя дитина", - сказала жінка.

Крім того, вона зазначила, що не буде звертатися до суду, аби притягнути до відповідальності лікарів, які поставили помилковий діагноз.