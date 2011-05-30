Пляжі в районі Іллічівська очистили від нафтопродуктів

Пляжі в районі портового міста Іллічівськ очистили від нафтопродуктів.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Одеській області.

Представник УМНС Володимир СЕНКІВ зазначив, що зусиллями ста співробітників управління і близько двохсот добровольців впродовж суботи і неділі зібрано декілька тонн нафтопродуктів з поверхні моря і кромок пляжів завдовжки близько двох кілометрів.

За словами В.СЕНКІВА, достовірно встановлено, що забруднення моря в районі Іллічівського порту сталося у нейтральних водах під час переливання нафтопродуктів з борту одного теплохода на іншій. Нафтопродукти потрапили на центральний пляж Іллічівська, а також на пляжі селища Совіньон і села Молодіжне Овідіопольського району Одеської області.

У зв`язку з цим мерія Іллічівська і Овідіопольська райдержадміністрація готують позови на адресу власників теплоходів Baltic Shief (під прапором Кіпру) і Orion (під прапором Росії) з метою відшкодуванні збитку, нанесеного екології морського узбережжя цими судами унаслідок витоку в море нафтопродуктів.

«Обидва теплоходи-забруднювачі перебувають у Миколаївському морському торговому порту, фахівці підраховують розміри збитку, нанесеного морю і пляжам», - додав В.СЕНКІВ.

Тим часом, прес-служба Державної екологічної інспекції північно-західного регіону Чорного моря повідомляє, що всього з поверхні пляжів в Одеському регіоні впродовж останніх днів зібрано близько 110 тонн забрудненого мазутом піску, а з води у морській акваторії – порядка 510 л нафтопродуктів.

Зараз пляжна зона від мису Великий Фонтан до пляжу в Іллічівську очищена, на водній поверхні немає видимих фракцій або окремих плям нафтопродуктів. Фахівці досліджують вчорашні проби морської води на вміст нафтопродуктів і «вживають заходи з встановленню джерела забруднення».