У Чернігові пройшов фестиваль розпису вагітних

У Чернігові вперше пройшов фестиваль художнього розпису вагітних жінок "Арт-животик".

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організаторів, учасниками фестивалю стали майже 30 майбутніх мам, а ще 50 дітей, яким художники безпечними рослинними фарбами розмальовували обличчя та руки. Найменшому учаснику проекту не виповнилося і року, а наймолодшій майбутній мамі – 19 років. Малюнки виконували 20 молодих художників.

За словами керівника агентства стратегічних комунікацій "Прайм медіа" Тетяни БОЙКО, організатори хвилювалися за новий проект, оскільки чернігівці досить консервативні і зазвичай насторожено ставляться до всього нового, проте свято стало масовим.

"Вагітність – найкращий період у житті кожної жінки. Майбутня мама випромінює стільки позитивної енергії та тепла, що дивлячись на неї, неможливо не посміхнутися. А якщо тебе оточують кілька десятків майбутніх мам, то атмосфера свята стає просто казковою", - сказала Т.БОЙКО.

Учасники фестивалю "Арт-животик" отримали подарунки, а також фотосесії в оригінальних образах.

Організаторами свята, що пройшов у Центральному міському парку культури і відпочинку, виступили Центр усвідомленого батьківства "Азбука для батьків" та агентство стратегічних комунікацій "Прайм медіа", які також проводять у Чернігові Парад візочків. Цього року Парад візочків для батьків та їх малюків запланований на 12 серпня.