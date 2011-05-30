Дніпропетровщина: посилено контроль за якістю води

На Дніпропетровщині посилено санепідемконтроль за якістю води у водоймах в зв’язку із захворюванням на холеру в Маріуполі Донецької області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації, сьогодні голова ОДА Олександр ВІЛКУЛ підписав відповідне розпорядження.

В документі, зокрема, наголошується, що в Дніпропетровській області вжито заходів з посилення санепіднагляду за об’єктами підвищеного ризику, в тому числі дитячими оздоровчими таборами, об’єктами громадського харчування і водозабезпечення та водоймами.

Також запроваджено постійний моніторинг за станом 17 найбільших пляжів регіону та якістю води у питних фонтанах.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня у м. Маріуполь Донецької області зареєстровано три окремих випадки захворювання людей на холеру, яких у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до інфекційного відділення міської лікарні № 4.

Як поінформували в МНС, за попередніми даними, захворювання сталося у 2 осіб внаслідок споживання морської риби, в 1 особи внаслідок потрапляння морської води в органи травлення.