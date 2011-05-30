Кіровоградщина: у чоловіка 400 кг макової соломки

На Кіровоградщині працівники міліції вилучили у 46-річного жителя Маловисківського району майже 400 кг макової соломки.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Кіровоградській області.

Спочатку в ході проведення оперативної закупівлі чоловік збув понад 180 грамів макової соломки, ще майже 500 грамів було вилучено з автомобіля підозрюваного під час затримання.

Під час обшуку в гаражі, що належить чоловіку, правоохоронці виявили пластикову бочку, заповнену маковою соломкою загальною вагою близько 60 кг, сировину господар зберігав з метою подальшого збуту.

Крім того, у ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили місце, де підозрюваний переховував ще кількасот кілограмів речовини. На території колишнього тваринницького комплексу поблизу Малої Виски у зливній ямі міліція виявили схованку з подрібненою маковою соломкою – майже 300 кг.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут наркотичних засобів), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.