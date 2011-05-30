У центрі Києва складатимуть Карту мрії української сім’ї

У центрі Києва 4 червня з нагоди Дня захисту дітей буде проведено низку розважальних та святкових заходів, серед яких акція зі складання Найбільшої карти мрії української сім’ї.

Про це повідомили на прес-конференції в УНІАН начальник Управління сімейної та молодіжної політики ГУ у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА Валентина КОЛЯДА та організатор проекту Найбільша карта мрії української сім’ї Людмила БОГУШ.

“Ми хочемо запропонувати українським родинам створити карту своєї мрії і вмістити в неї все, чого вони хочуть разом. І ми хочемо це зробити в ігровій, дуже яскравій формі, коли у батьків також виникне можливість помріяти разом з дітьми”, - зазначила Л.БОГУШ.

На її переконання, Карта, яка буде створена родинами під час свята, напряму передаватиме побажання щодо майбутнього всієї країни в цілому.

Л.БОГУШ впевнена, що міцні українські сім’ї є запорукою того, щоб в Україні не було дитячої злочинності, проституції та безхатченків, щоб країна успішно розвивалась.

“Ті люди, які ростуть в сім’ї і потім виходять з неї, створюють далі нашу країну. При цьому вони виносять ті ідеї, які були народжені в сім’ї”, - відзначила вона, звертаючи увагу на те, що зараз батьки майже не мають часу для дітей, і цю проблему не можна залишати поза увагою.

Як зазначалось на прес-конференції, захід розпочнеться о 13.00 біля станції метро “Хрещатик”. Планується, що за створенням найбільшої Карти мрій спостерігатимуть представники Національного реєстру рекордів, які офіційно фіксуватимуть рекорд.

Крім того, в рамках святкування відбудеться низка інших заходів на центральній вулиці столиці. Як поінформувала В.КОЛЯДА, найяскравішими з них буде ІІІ Карнавал дитячої творчості, в якому візьмуть участь вихованці дитячих будинків творчості всіх районів Києва; працюватиме Містечко майстрів, де діти презентуватимуть свою діяльність.

Відбудеться також концерт за участю художніх колективів, талановитих, обдарованих дітей столиці “Цвіт нації”, майстер-класи від Української федерації танців; буде презентовано роботи переможців міських конкурсів фотографії тощо.

Працюватимуть ігрові майданчики.

Всі учасники конкурсів зможуть отримати подарунки – від морозива до інших призів від ЮНІСЕФ, яких підготовлено близько 4 тис.

Програма святкування розпочнеться о 12.00. Заходи пройдуть під патронатом голови КМДА Олександра ПОПОВА.

За даними В.КОЛЯДИ, цього року з бюджету міста виділено 150 тис. грн. на заходи до Дня захисту дітей. “Зі спонсорами робота ще триває”, - додала вона щодо загального фінансування свята.