Підписано угоду про вільний доступ місцевих на пляжі оздоровниць

Міські і селищні влади Великої Ялти підписали угоди про вільний доступ місцевих жителів на пляжі більш ніж з 80 відсотками здравниць на південному березі Криму.

Про це повідомив мер Ялти Олексій БОЯРЧУК, поінформували УНІАН у прес-службі виконкому міськради.

“Не всі задоволені такою домовленістю”, - зазначив він, додавши, що деякі ялтинці, які здають житло, наполягають на тому, що їх відпочивальники мають відвідувати пляж безоплатно.

О.БОЯРЧУК заявив, що пляжі необхідно утримувати: прибирати сміття, підтримувати порядок, реконструювати. «Тим більш, що берегоукріплювальні пляжні споруди - дуже дорогі проекти, і грошей на них у держави просто немає», - констатував мер.