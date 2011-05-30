Глава МОЗ вилетів до Маріуполя для з’ясування ситуації щодо холери

Міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА терміново вирушив до Маріуполя Донецької області для з’ясування ситуації, що склалася довкола захворювання на холерний вібріон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Також у прес-службі поінформували, що на теперішній час стан здоров`я двох хворих на гостру кишкову інфекцію, що викликана холерним вібріоном, задовільний, у одного хворого спостерігаються явища гострої ниркової недостатності.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня у м. Маріуполь Донецької області зареєстровано три окремих випадки захворювання людей на холеру. Хворих у стані середнього ступеню тяжкості було госпіталізовано до інфекційного відділення міської лікарні № 4.

Як поінформували в МНС, за попередніми даними, захворювання сталося у 2 осіб внаслідок споживання морської риби, в 1 особи внаслідок потрапляння морської води в органи травлення.