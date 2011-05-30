Розпочала роботу Європейська конференція щодо прав інвалідів

Обговоренню ходу "імплементації положень Плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві до 2015 року" присвячена 2-денна Європейська конференція, що розпочала сьогодні роботу в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, захід проходить за підтримки Ради Європи та об`єднання "Національна асамблея інвалідів України".

Як зазначив перший заступник міністра соціальної політики України Василь НАДРАГА, “нинішня подія дає змогу Україні уперше відзвітувати про зусилля щодо просування на національному рівні Плану дій Ради Європи в рамках головування в її керівному органі”. Упродовж п‘яти років чимало зроблено для людей з обмеженими можливостями, в тому числі “підготовлено й здійснено у 2009 році ратифікацію Україною Конвенції ООН про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї”.

Водночас, на переконання В.НАДРАГИ, зараз має бути закладена основа для визначення цілей на наступні п’ять років щодо реалізації Плану дій Ради Європи на національному рівні. Стратегічні цілі - реалізація програм економічних реформ Президента України „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, а також державної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів в Україні”, над підготовкою якої працюють всі центральні органи виконавчої влади, сказав він.

Під час роботи Європейської конференції відбудеться обмін передовою європейською практикою з реалізації завдань стосовно покращення якості життя людей з інвалідністю, їх максимальної інтеграції в усі сфери життєдіяльності й залучення до активної участі в суспільному житті.

Учасники форуму планують виробити практичні рекомендації, в тому числі для центральних органів виконавчої влади, щодо впровадження кращого міжнародного досвіду на національному рівні.