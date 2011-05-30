На Харківщині потонули троє школярів

У день свята Останнього дзвоника, у Харківській області потонули троє школярів.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління освіти і науки.

«Трагічно і безглуздо обірвалося життя третьокласника з Великобурлуцького району та двох школярів з Харкова - восьми- та дев`ятикласника», - йдеться у повідомленні.

В даний час правоохоронні органи встановлюють причини та обставини загибелі дітей.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області з початку року у водоймах потонуло 17 осіб, у тому числі двоє дітей.