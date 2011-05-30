На Харківщині потонули троє школярів
17:10, 30 травня 2011Новини регіонів
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На свято Останнього дзвоника
У день свята Останнього дзвоника, у Харківській області потонули троє школярів.
Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління освіти і науки.
«Трагічно і безглуздо обірвалося життя третьокласника з Великобурлуцького району та двох школярів з Харкова - восьми- та дев`ятикласника», - йдеться у повідомленні.
В даний час правоохоронні органи встановлюють причини та обставини загибелі дітей.
Як повідомляв УНІАН, у Харківській області з початку року у водоймах потонуло 17 осіб, у тому числі двоє дітей.
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