Чернігівщина: вилучили наркотики, отримані поштою

На Чернігівщині співробітники СБУ спільно з працівниками митниці вилучили контрабандну партію психотропних речовин, яка надійшла з-за кордону у міжнародному поштовому відправленні.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Чернігівській області.

Наркотик 33-річний місцевий мешканець замовив через мережу Інтернет з метою подальшого його розповсюдження на території України. Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" під час одержання ним поштового відправлення.

Під час огляду посилки було виявлено поліетиленовий пакет з речовиною, яка містить у своєму складі хімічну сполуку АМ-2201, що за своїми властивостями є аналогом JVH-018. Цей препарат згідно з "Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено на території України. За свідченням медиків, подібні препарати можуть викликати порушення функціонування життєво важливих органів людини, а також глибокі психічні розлади.

Слідчі УСБУ в Чернігівській області порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. У справі триває слідство.