У Маріуполі терміново створено протихолерний госпіталь

Медики терміново створили протихолерний госпіталь при інфекційній лікарні Маріуполя, повідомили в МОЗ.

Після трьох випадків захворювання холерою в Маріуполі санепідемстанція почала тотальні перевірки і профілактичні заходи в цьому місті біля Азовського моря.

«У Маріуполі введено заборону на купання на пляжах, а також на вилов риби та продаж її на ринках», - про такі заходи відзвітував глава Державної санітарно-епідеміологічної служби України Сергій Риженко. Він підкреслив, що заборона на купання стосується дітей.

Санепідемстанція вже доручила місцевим органам влади забезпечити жителів якісною водою.

Крім трьох хворих виявлено ще п`ять чоловік, які контактували з інфікованими. Усіх їх госпіталізували.

Лікарі рекомендують городянам якомога частіше мити руки, а також не купувати готові продукти на ринках, у тому числі сиру, в`ялену, копчену рибу, морепродукти.

Нагадаємо, що двоє хворих вживали заражену вібріоном холери рибу, а ще одна людина наковталася брудної морської води.